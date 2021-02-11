РИАМО - 11 фев. В Москве на 22 и 23 февраля сделают бесплатными парковки, это касается и тех, где действует повышенный тариф, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, 21 февраля парковки будут работать как и всегда по воскресеньям - бесплатно. Исключения составят лишь те, где действует повышенный тариф.

«В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения», — сказал Ликсутов.

Следующая неделя в России будет шестидневная. 20 февраля будет рабочим днем за 22 февраля.

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