РИАМО - 11 фев. На центральный старт «Лыжни России» в Подмосковье выйдут порядка 10 тысяч человек, мероприятие пройдет 13 февраля, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Московская область всегда была в авангарде тех, кто занимается лыжными видами спорта. <...> Ожидается, что на центральный старт «Лыжни России» выйдут около 10 тысяч человек возрастом от 9 до 74 лет», - сказала Терюшков в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что лыжные трассы созданы в 55 муниципалитетах Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

13 февраля открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет по всей стране в 39-й раз. Центральный старт «Лыжни России» в этом году пройдет в подмосковных Химках на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Всего же гонка запланирована в 73 регионах. Если говорить о числе населенных пунктов, их еще больше: в одной только Московской области «Лыжня России» состоится и в Химках, и в других муниципальных образованиях – городах и поселках.

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