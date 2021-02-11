РИАМО - 11 фев. За последние сутки в Москве выявили 2040 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице зафиксировано 950 517 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе начали сворачивать койки для больных коронавирусом. За последнее время к обычной работе вернулись еще 4,7 тысячи коек. Сейчас под Covid-пациентов работает 9 тысяч коек.

В Москве продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

За последние сутки в России выявили 15 038 новых случаев коронавируса. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровел 21 961 человек.

За все время пандемии в стране выявили 4 027 748 случаев коронавируса, зафиксировано 78 687 летальных исходов, выздоровели 3 538 422 человека.

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Текстовая трансляция

11 ФЕВРАЛЯ

- 3558 пациентов вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Скончался 61 пациент.

- За сутки в России зарегистрировали 15 038 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 721 больных. В Москве - 2 040.

- Еще около 4,7 тыс коек для коронавирусных больных сворачивают в Москве. Пока в столице остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.