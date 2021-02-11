РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Жители подмосковных Люберец смогут задать вопросы по работе общественного транспорта заместителю главы администрации муниципалитета Николаю Покацкому во время онлайн-встречи в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые люберчане, 11 февраля проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы работы общественного транспорта. Начало встречи в 18:30», - сказал Покацкий.

Свои вопросы жители могут направить заранее на адреса электронной почты: npokatsky@lubreg.ru, lubtransport@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495)559-44-00 или написать лично Покацкому в одном из его аккаунтов в социальных сетях.

Для участия в Zoom-конференции необходимо перейти по ссылке. Идентификатор конференции: 859 8985 8534. Код доступа: 1234.