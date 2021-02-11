РИАМО - 11 янв. Неурожай в Эквадоре, откуда в РФ поступает большая часть бананов, а также высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке фрукта, ритейлеры столкнулись с серьезными проблемами, пишет газета «Коммерсант».

В то же время из-за ситуации с поставками произошел рост оптовых цен почти на 40%. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика.

«В 2020 году снизился сбор урожая бананов в Эквадоре — основном импортере бананов в РФ — из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации», - говорится в сообщении.

Представители некоторых сетей ожидают стабилизации ситуации уже в течение нескольких недель. По другим данным, это произойдет в апреле.

Во «Вкусвилле» отмечают, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. В X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», полагают, что собственные импортные поставки бананов стабильны, так как компания сотрудничает с «пулом производителей».​