РИАМО - 11 фев. Движение поездов МЦД-2 от Подольска до Красного строителя в сторону столицы восстановлено, в настоящее время сохраняется возможность оперативных корректировок для ввода в график, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Остановившийся поезд убран с путей», – говорится в сообщении.

Справку для работы, подтверждающую опоздание поезда, можно получить в кассе на станции прибытия.

Ранее стало известно о том, что несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабино из-за срыва стоп-крана в составе.