РИАМО - 11 фев. Тела пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти нашли утром в четверг в строительном вагончике, расположенном около деревни Никольское в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным, рабочие осуществляли работы по строительству дороги. Предположительно смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», - говорится в сообщении.

На место ЧП незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Они назначили судебно-медицинские экспертизы. После их результатов будет известна точная причина смерти рабочих.