РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. В Балашихе 13 отделений «Почты России» попали в список объектов, которые нуждаются в ремонте, два из них уже отремонтированы, 11 планируют привести в порядок к августу текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе рабочего визита посетил отделение почты в микрорайоне Керамик. Всего в городском округе открыты 32 отделения «Почты России».

«В этом году губернатором Московской области поставлена задача по всему Подмосковью совместно с «Почтой России» провести достаточно большую работу по приведению всех отделений к современному виду. К сожалению, пока не все отделения на территории города находятся в удовлетворительном состоянии», - сказал Юров.

Он добавил, что в их числе и почта на улице Заводской, 6 в микрорайоне Керамик. Стоит задача сделать так, чтобы все люди, которые пользуются услугами «Почты России», уже к концу текущего года могли получать их в комфортных, достойных условиях.

По его словам, в 2021 году будет проведена работа по ремонту восьми отделений «Почты России». Оставшиеся три будут переведены в новые помещения, либо откроются в торговых центрах, где удобно обслуживать население в современных условиях.

Три помещения почты, находящиеся в собственности Балашихи, будут отремонтированы за средства муниципального бюджета. Другие будут сделаны за счет «Почты России».

Замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев рассказал, что, в настоящее время в городском округе отремонтировано два почтовых отделения: на улице Пролетарской, 2 и на проспекте Ленина, 57.

«К этим стандартам мы и стремимся. Они полностью оборудованы по безбарьерному принципу, есть подъемники для инвалидов при входе, абсолютно новая входная зона. Клиентский зал, сервисная зона, где четыре почтальона трудятся. Все это полностью оборудовано в новом формате с применением брендбука «Почта России», - подчеркнул Ковалев.

В современных помещениях сделано все для удобства клиентов, улучшения качества обслуживания. В обновленных отделениях также услуги оказывают партнеры компании - «Почта банк». Работает терминал для самообслуживания, соблюдается электронная очередь.

В мобильном приложении «Почты России» можно заранее записаться на обслуживание. В отделении выделено одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки.