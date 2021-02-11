РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым оценила работу мини-детского сада на 130 мест, который открылся в новом помещении дошкольного учреждения №37 на улице Солнечной, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мини-детский сад разместился в нежилом помещении дома №8 на улице Солнечной.

«Для того, чтобы сейчас обеспечить детей садами, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья – ред.) поручил нам разработать программу по созданию так называемых мини-детских садов. Что это значит? Это детские сады в помещениях на первых этажах жилых домов, либо в тех помещениях, которые для этого приспособлены», – сказала Забралова.

Она добавила, что в Московской области в 2021 году будут открыты 27 таких дошкольных учреждений. В Балашихе создали уже 900 альтернативных мест.

«Я убедилась в том, что мини-детский сад ничем не уступает – ни по стандарту, ни по оснащению, ни по территории, на которой дети будут гулять – отдельно стоящему зданию детского сада», – подчеркнула Забралова.

По словам заведующей детским садом №37 Елены Кондратьевой, проект рассчитан на 130-140 детей. В данном помещении будет 2 группы ясельного возраста от 2 до 4 лет и 3 группы до 7 лет.

«Мы открылись 15 января. У нас уже по списку дано 136 детей. Проинформированы все родители. 125 детей уже готовы ходить и очень рады. Это, конечно, большое подспорье нашему микрорайону, потому что у нас здесь только один детский сад», – отметила Кондратьева.

Отремонтированное помещение детского сада полностью автономно – оно не зависит от жилого дома. Помимо групп, здесь есть физкультурный и музыкальный залы, хозяйственный блок, прачечная и пищеблок.

Штат персонала полностью укомплектован. В каждой группе работают по два воспитателя. С детьми будут заниматься музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, психолог.

На прилегающей к дошкольному учреждению территории есть собственная детская площадка.

В 2020 году в Балашихе были отремонтированы нежилые помещения на первых этажах домов на улицах Октября, 3, Спортивная, 12, Солнечная, 8 и в микрорайоне Дзержинского, 8. Это позволило создать 430 дополнительных мест в густонаселенных районах города.

В 2021 году будет открыто еще 5 мини-детских садов на 425 мест в микрорайоне ЦОВБ, 14, на бульваре Нестерова, 3, на улицах Некрасова, 15, Брагина, 1 и Калинина, 14.