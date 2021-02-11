РИАМО - 11 фев. Студенты московских вузов, средних специальных учебных заведений и молодежных некоммерческих организаций могут принять участие в новом сезоне проекта «Дебаттл», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ребят ждет специальная программа обучения, выездной форум и онлайн-шоу. А у лидеров проекта будет возможность присоединиться к дебатам с действующими политиками и медийными персонами», - говорится в сообщении.

В феврале для участников проведут мастер-классы в онлайн формате и тренинги. С апреля по май и осенью запланированы мероприятия в стенах вузов и колледжей. Летом события проекта будут проводить на разных городских площадках, в том числе в столичных парках. Завершающим этапом станет выездной форум, который намечен на декабрь.

По словам руководителя проекта «Дебаттл» Владислава Федотова, в ходе очных дебатов обеспечат соблюдение необходимых мер эпидемиологической безопасности. Подробная информация о проекте доступна в его социальных сетях.​​