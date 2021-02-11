РИАМО - 11 фев. Пожарные потушили возгорание в квартире на четвертом этаже 14-этажного жилого дома на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация от пожаре поступила в 08:51. Огонь вспыхнул по адресу: Кантемировская улица, дом 18, корпус 3А.

«Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 09:21 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.