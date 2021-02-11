РИАМО - 11 фев. Новый маршрут по Москве в сопровождении чат-бота стал доступен пользователям цифрового туристического сервиса RUSSPASS, во время прогулки виртуальный гид расскажет о парке «Музеон» и окрестностях, порекомендует любимые музеи и посоветует, где остановиться на кофе. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

В состав маршрута «Прогулка по паркам с виртуальным гидом» входит семь локаций: музеи, памятники, смотровые площадки и даже кофейня. По пути цифровая девушка будет вести диалог с пользователем в чате социальной сети Facebook: рассказывать истории об окружающих достопримечательностях и даже загадывать загадки. Виртуальный гид позаботится о том, чтобы пользователь не потерялся, и прикрепит карту с местом встречи.

«Управлять сценарием экскурсии можно, принимая или пропуская предложения виртуального гида. Например, проходя мимо Новой Третьяковки, бот расскажет о нескольких картинах, пришлет их фотографии в чат, а затем предложит посмотреть онлайн-выставку», - сказали в пресс-службе.

Из рассказа виртуального экскурсовода можно узнать о «Музеоне» и совершить прогулку по Парку Горького. Здесь гид покажет, где находится народная обсерватория и смотровая площадка. После променада онлайн-гид посоветует зайти в музей современного искусства «Гараж» и познакомит с местным котом. Окончание маршрута онлайн-гид держит в секрете, но пользователям обещают показать интересное городское пространство.