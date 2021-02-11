РИАМО - 11 фев. В столице спасатели оказали помощь собаке породы джек-рассел-терьер, она застряла головой в пластиковом горшке, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Ночью 11 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о происшествии в квартире по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 22», – говорится в сообщении.

Чтобы освободить голову собаки, которая застряла в пластиковом горшке, на место выслали расчет аварийно-спасательного отряда №8 ГКУ «Пожарно-спасательный центр».

Спасатели освободили пленника посредством специального инструмента, которым разрезали пластиковый ободок. Собака не пострадала.