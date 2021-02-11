РИАМО - 11 фев. В период с 2011 по 2020 год в столице реконструировали и возвели 16 автомобильных мостов за счет городского бюджета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы за 10 лет было построено и реконструировано 16 мостов», - рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, эти проекты помогли улучшить транспортную ситуацию, в частности, на Рублевском, Дмитровском и других городских шоссе. Проведенные работы повлияли в лучшую сторону на качество жизни около 2,5 миллиона москвичей.

Наиболее крупными проектами стало строительство моста через канал имени Москвы. Он появился в ходе реконструкции участка Ленинградского шоссе от МКАД до станции метро «Сокол».

Кроме того, к числу наиболее значимых относят строительство моста через реку Сходню в Зеленограде, возведение балочного моста через девятый шлюз канала имени Москвы на Северо-Западной хорде, а также строительство двух мостов через реку Сетунь. В 2020 году они появились во время работ на проспекте Генерала Дорохова на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

В настоящее время идут работы по строительству еще семи объектов. Среди них – мост через реку Битцу на Юго-Восточной хорде и четыре моста на Северо-Восточной хорде. При этом еще три будущих моста, которые планируют возвести в городе, пока находятся на этапе проектирования.​