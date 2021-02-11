РИАМО - 11 фев. Часть поездов МЦД-2 и Курского направления в сторону Нахабино проследуют без остановок на некоторых станциях, они отправляются по другому пути, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Часть поездов из Подольска отправляются по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабино из-за срыва стоп-крана в составе.

В настоящее время прикладываются все усилия для восстановления движения.