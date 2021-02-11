РИАМО - 11 фев. В Москве к плановой работе возвращают 4,7 тысячи коек для лечения Covid-пациентов – это два стационара на 2 тысячи мест и еще около 2,7 тысячи коек в резервных госпиталях, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с Covid-19. Это корпуса городских больниц №52 и №5 им. О. М. Филатова», - отметила Ракова.

Также она подчеркнула, что сворачиваются койки для лечения пациентов с коронавирусом и резервные госпитали - три корпуса госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке уменьшится количество коек.

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

В настоящий момент в Москве остается порядка 9 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

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