РИАМО - 11 фев. Московские рестораны готовят праздничную программу с музыкой и угощениями на День святого Валентина, сообщили РИАМО представители заведений.

В ресторане сербской кухни «Боэми» создадут романтическую атмосферу с помощью музыки и света. Также всех гостей ожидают десерты от шеф-повара.

«Зал будет весь украшен в знаке и стиле этого дня. Будет романтическая подсветка. Специально в этот день мы в центре зала поставим шведский стол с десертами от шеф-повара - сладкий столик», - сказал менеджер ресторана.

Ресторан Osteria Bianca планирует удивить влюбленных живой музыкой и угощениями.

«Мы находимся в активной стадии подготовки. Работаем вместе с шеф-поваром, обсуждаем акции и меню. Уже точно у нас будет живая музыка, джаз. Зал украсим шариками», - отметили в заведении.

Ресторан Food Embassy в День всех влюбленных решил обновить меню и подготовил специальный сет на двоих, в который войдут десерт и рыбные блюда с салатами.

Uhvat подготовил к праздничному дню обширную развлекательную программу. Посетителей ждет выступление вокального дуэта, шоу-балет The Rox, а также конкурсы и подарки.

На Центральном рынке гостей ожидают шоу-программа, конкурсы с вкусными призами и выступление хип-хоп исполнителя Доминика Джокера.

Кроме того, влюбленные смогут отметить День святого Валентина на самой высокой в Европе смотровой площадке PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Гостям предлагают неофициально зарегистрировать брак и получить подарки. Также гостей накормят шоколадом и мороженым.

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