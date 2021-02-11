РИАМО - 11 фев. Порядка 100 тысяч квадратных метров недвижимости арендовали инвесторы у Москвы в 2020 году, общая сумма платежей за аренду составила более 1 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Второй год подряд общая сумма годовых арендных платежей превышает 1 миллиард рублей. Более 80% помещений в 2020 году арендовали представители малого и среднего предпринимательства», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего за прошедший год инвесторы взяли в аренду 735 нежилых помещений на территории столицы. Наибольшее количество помещений сдали на севере, юге и в восточной части города. Чаще всего арендаторов интересует недвижимость на первых этажах жилых домов для открытия магазинов, кафе или салонов красоты.

С 2017 года представители малого и среднего предпринимательства принимают участие в столичных аукционах, которые предоставляют право аренды недвижимости для коммерческих целей с фиксированными льготными ценами на старте. ​