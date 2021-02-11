РИАМО - 11 фев. Цветы будут уместным подарком для мужчины на День святого Валентина, при этом букет можно сделать практичным, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Флорист.ру».

«Например, в качестве подарка представителям мужского пола можно выбрать необычную композицию в деревянном ящике или коробке, а после праздника ящик будет служить с пользой в более практичных целях», - сказали в пресс-службе.

Во флористике мужских букетов в основном используются насыщенные, спектральные цвета – красные, желтые, синие, а также учитывается форма: мужские букеты должны быть вертикальными.

В «мужских» композициях флористы не используют ранункулюсы, гортензии и пионы. Подчеркнуть сдержанный и строгий стиль букета помогут экзотические стрелиции, лукадендроны или нутаны.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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