РИАМО - 11 фев. Около 600 участников столичного марафона «Достучаться до сердец. Донорство 2021» сдали 267 литров крови в январе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники донорского марафона в январе сдали 267 литров крови. Этого количества достаточно, чтобы помочь примерно 1602 взрослым или 3200 маленьким пациентам», - говорится в сообщении.

В ходе марафона 26 человек прошли процедуру типирования, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга. Подобные акции помогают обеспечить достаточное количество донорской крови в столице.

Марафон проводят с соблюдением всех эпидемиологических норм. Он продлится до ноября 2021 года.