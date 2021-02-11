РИАМО - 11 фев. Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабина из-за срыва стоп-крана в составе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Прилагаем все усилия для восстановления графика», – говорится в сообщении.

Движение по первым двум МЦД — Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому — открылось в ноябре 2019 года. Всего в Московском регионе должны запустить пять таких диаметров.