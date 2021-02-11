РИАМО - 11 фев. Людям-аллергикам следует дарить цветы без выраженного запаха, например, ранункулюсы, тюльпаны и ирисы, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Флорист.ру».

«Если получатель аллергик, то мы рекомендуем избегать цветов с ярко выраженным запахом. В первую очередь необходимо исключить нарциссы, гиацинты, хризантемы и восточные лилии, так как они имеют сильный аромат и способны вызвать аллергическую реакцию», - сказали в пресс-службе.

Однако совсем отказываться от лилий не стоит: подходящим вариантом выступает азиатская лилия с еле заметным запахом.

«Танацетум Камилла визуально очень похожа на ромашку и может ввести дарителя в заблуждение, но этот цветок является разновидностью хризантем и также не подойдет в качестве подарка аллергикам», - предупредили флористы.

Не вызовут дискофорта у людей с аллергией нежные ранункулюсы, тюльпаны, ирисы, альстромерии и розы, не имеющие яркого садового аромата.

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