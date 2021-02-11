РИАМО - 11 фев. Пробки на дорогах столицы вечером в четверг могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время общая длина дорожных заторов в городе составляет 98 километров.

«Движение в центр затруднено здесь: проспект Генерала Дорохова от МКАД (50-й километр) до Рябиновой улицы, Каширское шоссе», – говорится в сообщении.

За исключением нескольких затруднений движение в Москве свободное. Так, сложности наблюдаются на Каширском шоссе практически на всем протяжении от МКАД до Коломенского проезда. Здесь на выезде произошло столкновение двух автомобилей, из-за чего перекрыли правый ряд, а также часть средней полосы.

Также затор образовался на проспекте Генерала Дорохова от МКАД до Рябиновой улицы. Здесь на перекрестке из-за аварии с двумя грузовиками перекрыли две левые полосы в центр и крайний правый ряд в область.

Нормальное движение наблюдается на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова, а также на Звенигородском шоссе.