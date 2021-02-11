РИАМО - 11 фев. Традиционно на День всех влюбленных дарят разнообразные розы, но более шикарным вариантом будет букет из пионов, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Флорист.ру».

«В День всех влюбленных неоспоримым первенством пользуется роза. Сейчас в ассортименте представлено большое разнообразие сортов и оттенков, из которых собираются интересные, оригинальные букеты», - сказали в компании.

Популярностью пользуются пионовидная роза, кустовая, кенийская и эфиопская с мелким бутоном, экзотическая карамельная роза сорта Toffi, а выбор ограничивается лишь вкусом и личными предпочтениями получателя.

«Также рассказать о ваших чувствах могут и сборные букеты из сезонных ранункулюсов и анемонов, а поистине королевским подарком станет букет из пионов», - добавили в пресс-службе.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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