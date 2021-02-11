РИАМО - 11 фев. Пожар в нежилом здании произошел в подмосковных Люберцах, к тушению возгорания привлекли 13 единиц техники и 42 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В четверг в 05:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях – ред.) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица Лесопитомник, дом 1», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация о пожаре уточняется.

По данным СМИ, здание представляет собой ангар с лакокрасочными материалами и газовыми баллонами.