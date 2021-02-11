РИАМО - 11 фев. Следователи проводят проверку по факту обнаружения трехмесячного плода мужского пола на сортировочной ленте в здании мусорного полигона в Сергиево-Посадском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы», – отмечается в сообщении.

Следователь следственного отдела по городу Сергиеву Посаду провел осмотр места происшествия, опросил рабочих, а также изъял видео с камер.

По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.