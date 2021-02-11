РИАМО - 11 фев. Пожар произошел в 14-этажном жилом доме на севере столицы, в результате возгорания погиб человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 05:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях – ред.) ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Большой Коптевский проезд, дом 8», – говорится в сообщении.

На площади в 40 квадратных метров горели личные вещи и мебель. Пожар был локализован в 05:37 и ликвидирован в 05:58. В результате происшествия погиб один человек, его обнаружили в очаге пожара.

С вышерасположенных этажей были спасены два человека, еще столько же человек пострадали, их передали медикам.

Кроме того, в целях безопасности из подъезда эвакуировали 25 человек, в том числе четверых детей. Эвакуированных разместили в социальном учреждении и в прибывшем к месту пожара автобусе.