РИАМО - 11 фев. В Москве в 2020 году в два раза выросла поддержка резидентов технопарков, они получают поддержку города в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В прошлом году объем финансовой поддержки резидентов технопарков вырос практически вдвое. Общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На сегодняшний день в Москве работает уже 37 технопарков, а еще пять создаются. В конце прошлого года статус технопарка получило акционерное общество «Научно-исследовательский институт точных приборов» — старейшее предприятие космической отрасли в столице. Сейчас оно входит в состав холдинга «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

В прошлом году восемь площадок в Москве вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России — нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш».

В технопарках столицы размещены свыше 2 тысяч компаний, в которых трудится свыше 67 тысяч сотрудников.

«Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Прошлый год ознаменовался презентацией новых разработок технопарков. Так, производитель медоборудования «АБ Универсал», который является резидентом технопарка «Мосгормаш», получил регистрационное удостоверение на изготовление индивидуальных титановых имплантов для исправления дефектов черепа.

Также резидент того же технопарка «Мосгормаш» компания «Ортософт», которая также разрабатывает решения в области медицины, выпустила мембраны для регенерации хрящевой ткани в суставах.

Производитель медоборудования «Фибрасофт» получил в прошлом году разрешение на производство стоматологической барьерной мембраны из нановолокон, которая позволяет ускорить восстановление тканей и снизить болевые ощущения.

В столичных технопарках размещены 73 предприятия-резидента, специализирующиеся на медицинских и фармацевтических разработках.

Также инновации продвигают и в других сферах. Например, якорный резидент технопарка «Водный стадион» компания «Лаборатория Касперского» в 2020 году запустила в эксплуатацию глобальный сервис MDR, которая позволяет обнаруживать и устранять киберугрозы любой сложности.

Власти столицы поддерживают резидентов технопарков, предоставляя им льготы, гранты и субсидии. Им доступна специальная субсидия, с помощью которой можно компенсировать до 10 миллионов расходов для выплаты кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, на выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. В прошлом году была одобрена 51 такая заявка, общая сумма помощи составила более 104 миллионов рублей.

Как представители малого и среднего бизнеса, резиденты технопарков могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность.

Помимо финансовой поддержки, резиденты технопарков могут получить от города помощь в тестировании инноваций. Для этого запущена программа пилотного тестирования, которая позволяет опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях. На сегодня участниками проекта является 108 площадок.