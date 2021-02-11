РИАМО - 11 фев. За последние две недели количество вакансий в службе занятости населения Москвы увеличилось на 30 тысяч, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Нам удалось расширить базу вакансий до 290 тысяч, только за последние две недели она увеличилась на 30 тысяч вакансий», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

По его словам, за прошедший год в городе трудоустроили 185 тысяч человек. Это число стало рекордным. С начала 2021 года в Москве помогли найти работу 10 тысячам москвичей. В настоящее время на рынке вакансий высоким спросом пользуются сотрудники индустрии красоты и сферы гостеприимства.

Кроме того, в Москве стала популярна самозанятость. Во время пандемии, к декабрю 2020 года, ее оформили 400 тысяч человек. Число самозанятых за минувший год увеличилось на 70%. ​

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