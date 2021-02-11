РИАМО - 11 фев. Женщины, которые привыкли многое успевать по дому во время удаленной работы, с выходом в офис могут столкнуться с нехваткой времени, в таком случае следует перераспределить обязанности с домочадцами и завести планировщик задач, сообщила РИАМО врач-психотерапевт центра психического здоровья «Эмпатия» в Реутове, кандидат медицинских наук Татьяна Калиниченко.
По ее словам, с переходом на дистанционную работу женщины стали успевать делать гораздо больше домашних дел.
Теперь, когда работодатели вновь возвращают сотрудников в офис, времени у женщин снова становится катастрофически мало.
«Здесь самое время задуматься – а рационально ли тратить столько времени на работу далеко от дома, нет ли вариантов трудоустроиться поближе к дому или с гибким графиком работы? Если такой вариант не подходит, может помочь ведение планировщика дел. Он покажет, действительно ли вы не успеваете или же есть «пожиратели времени», вроде сериалов или соцсетей», - добавила Калиниченко.
Еще один выход из ситуации - серьезный разговор с домочадцами о перераспределении бытовых обязанностей.
Ранее из-за пандемии коронавируса столичные власти обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. С 27 января это требование стало носить рекомендательный характер, руководители сами принимают решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы.
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