РИАМО - 11 фев. В Москве на базе Боткинской больницы начали тестировать использование искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе — единой цифровой платформе здравоохранения — мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, нейронную сеть используют в качестве цифрового помощника для врача, который проводит эндоскопические исследования. Технология позволяет подсвечивать участки, на которые врачу следует обратить особое внимание. Она призвана повысить эффективность и снизить время эндоскопической диагностики.

Система на основе искусственного интеллекта способна определить патологию в организме пациента в режиме реального времени. При этом делать вывод о действительном наличии патологии будет врач, а компьютерное зрение должно ему в этом помочь.

На базе специализированного отделения в Боткинской больнице проводят свыше 22 тысяч эндоскопических вмешательств в течение года.​

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