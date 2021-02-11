РИАМО - 11 фев. Орхидеи, пионы и розы помогут влюбленному рассказать о своих нежных чувствах к партнеру, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Флорист.ру».

«В зависимости от того, какое послание требуется донести, можно выделить следующие цветы: орхидеи символизируют утонченные и нежные чувства, герберы – улыбки, радость и легкий флирт», - сказал собеседник агентства.

Букет из хризантем говорит об искренней любви, симпатии и наилучших пожеланиях, пионы сулят скорое счастье в доме.

«Розы означают любовь, а тюльпаны говорят об искренности, открытости и признании в чувствах», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в качестве подарка на День святого Валентина неоспоримым первенством пользуется роза.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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