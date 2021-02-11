РИАМО - 11 фев. В четверг температура воздуха в Москве составит минус 15 - минус 13 градусов, в Московской области - от минус 18 до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха -около 75%.

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