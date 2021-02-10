РИАМО - 10 фев. Прокуратура Московской области направила утвержденное обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

По данным следствия, обвиняемый вместе с соучастниками собирался сбыть крупную партию синтетических наркотиков через закладки в округах Волоколамский, Истра и Клин. Его задержали в феврале этого года. В отношении сообщников также завели отдельные уголовные производства.

«Из незаконного оборота изъяты наркотики общей массой свыше 8 килограммов», - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.