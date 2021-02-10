РИАМО - 10 фев. Резиденты трех особых экономических зон промышленно-производственного типа в Подмосковье смогут параллельно работать в логистике и производстве, изменения внесены в соответствующий закон, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Раньше резидент ОЭЗ мог заниматься либо промышленно-производственной деятельностью, либо складированием и перевозками.

«Это накладывало определенные ограничения, поскольку вести и тот, и другой вид деятельности одновременно было недопустимо. При этом зачастую именно совмещение промышленно-производственной и логистической деятельности является оптимальным вариантом для успешного развития бизнеса», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

К промышленно-производственному типу в Московской области относятся три ОЭЗ — «Ступино Квадрат» в городском округе Ступино, «Кашира» в городском округе Кашира и «Максимиха» в городском округе Домодедово.

Поправки внесли в Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Помимо промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристско-рекреационной деятельности, поправки также позволяют резидентам заниматься иной деятельностью при условии, что ее доходы не будут превышать 10% от дохода от основной деятельности. Предпринимательские и таможенные льготы на эту деятельность не будут распространяться.