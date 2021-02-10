РИАМО - 10 фев. Согласно личным исследованиям компании «Водоканал» и независимым анализам, в столице гарантировано качество поставляемой водопроводной воды, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосводоканал».

«Строгий контроль на всех стадиях водоподготовки со стороны самого предприятия и многочисленные результаты исследований независимых лабораторий подтверждают, что качество водопроводной воды в столице не только отвечает всем необходимым нормам, но и по ряду показателей превосходит их», - говорится в сообщении.

Счетная палата Российской Федерации недавно представила отчет о результативности мер по реабилитации экологического состояния водных объектов столицы. Там проводится оценка состояния поверхностных водоемов в разных регионах.

Вопрос о качестве водопроводной воды в отчете не поднимается. Однако ряд СМИ увидели там информацию о низком качестве московской водопроводной воды и распространили ее. «Мосводоканал» эту информацию опровергает.