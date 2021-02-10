РИАМО - 10 фев. Сотрудники Росгвардии нашли 10-летнего мальчика в Академическом районе столицы, который ушел после ссоры с родителями из дома и не вернулся, говорится в сообщении Главного управления Росгвардии по Москве.

Информацию о пропаже ребенка сразу передали экипажам Росгвардии, которые патрулировали Академический район. Через несколько минут росвардейцы нашли подходящего под описание мальчика около одного из домов на Большой Черемушкинской улице.

«Он пояснил правоохранителям, что поссорился с родителями и отправился к бабушке», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы смогли уговорить мальчика поехать с ними к родителям, которым его потом и передали.