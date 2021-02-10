РИАМО - 10 фев. Две фотоловушки, установленные на земельном участке в Дубне, помогли обнаружить нарушителей и призвать их к административной ответственности за незаконное складирование мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Трое граждан, которые вместо того, чтобы выбрасывать мусор в оборудованные контейнеры, складировали их на земельном участке, оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Несмотря на оплату штрафа, виновники должны будут убрать за собой мусор. При этом штраф будет выписываться за каждый факт фиксации нарушения.

За подобные правонарушения физическим лицам грозит штраф в 1-2 тысячи рублей, индивидуальным предпринимателям - в 30-50 тысяч, должностным лицам - в 10-30 тысяч, а юридическим лицам - в 100-250 тысяч рублей.

В Московской области установлено почти 400 фотоловушек. По данным на декабрь 2020 года, они определили 37 нарушителей, в том числе организаторов крупнейшей незаконной свалки в Дмитровском округе, где природе нанесли более 93 миллионов рублей ущерба.