РИАМО - 10 фев. Лобненский суд Московской области приговорил Андрея Синьковского к семи годам лишения свободы за убийство своего знакомого ножом, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что в ночь с 29 на 30 июля 2020 года Синьковский, находясь в квартире в городском округе Лобня Московской области, в ходе ссоры нанес не менее 14 ударов ножом своему знакомому», - говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Приговор не вступил в законную силу.