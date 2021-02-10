РИАМО - 10 фев. В зоне обслуживания региональных операторов «РТ-Инвест» в Подмосковье за два года разместили 85 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Этого количества достаточно, чтобы заполнить территорию московского парка «Зарядье». Компания вложила в обновление парка контейнеров 1,5 миллиарда рублей.

«На площадках в зоне «Рузского регионального оператора» находятся 5 тысяч синих и 25 тысяч серых баков. «Сергиево-Посадский региональный оператор» установил 6 тысяч серых и 20 тысяч синих контейнеров. «Каширский региональный оператор» - 5 тысяч синих и 18 тысяч серых соответственно», - говорится в сообщении.

Еще 6 тысяч бункеров для крупногабаритных отходов региональных операторов «РТ-Инвест» размещено на площадках акции «Мегабак» и «Подари елке вторую жизнь», во дворах многоквартирных домов и в частном секторе.

Больше всего контейнеров размещено в Одинцовском городском округе – 7 тысяч, в Истре и Красногорске - по 4,5 тысячи контейнеров, в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском и Дмитровском округе и Домодедове — по 4 тысячи, в Коломенском и Ленинском округах – 3,5 тысячи, в Пушкинском, Рузском, Можайском округах, а также в Мытищах, Ступине и Королеве - по 2,5 тысячи контейнеров.

«Инфраструктура раздельного сбора активно развивается в подмосковных поселках и СНТ. Процент укомплектованности серыми баками уже достигает 100, синими более 70. Средний срок службы пластикового контейнера при его правильной эксплуатации составляет 3-4 года», - говорится в сообщении.

При этом регоператоры внимательно следят за состоянием баков и в случае поломок оперативно меняют вышедший из строя контейнер на новый.

За два года работы региональных операторов «РТ-Инвест» количество контейнеров на каждой из территорий выросло в три раза. Изменилось и соотношение синих баков для «сухих» отходов к серым для «смешанных» — теперь на каждые четыре серых контейнера в среднем приходится два синих.

«Такая динамика свидетельствует о росте интереса местных жителей к раздельному сбору. В результате на комплексы по переработке отходов компании «РТ-Инвест» поступают больше чистых фракций, которые вовлекают во вторичный оборот и используют для производства новых товаров», - заключается в сообщении.