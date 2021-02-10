РИАМО - 10 фев. В преддверии Международного женского дня управление Роспотребнадзора по Московской области в рамках информкампании федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» приглашает детей и их родителей посоревноваться в творческом конкурсе «съедобной» флористики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Здоровый» букет» - это реальный букет в правилах food – флористики («съедобной» флористики) или эстетическая композиция (поделка), его имитирующая», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно изготовить букет, разместить фото или видео с ним в соцсети Instagram с хештегом #ЗДОРОВЫЙБУКЕТМО. Важно указать фамилию, имя и отчество автора, при наличии - принадлежность к образовательному учреждению. Сделать это нужно до 25 февраля. Также нужно дополнить публикацию небольшой презентацией о полезности букета в концепции здорового питания.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на аккаунт управления Роспотребнадзора по Подмосковью в Instagram — @50_rospotrebnadzor.

«Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области и в социальной сети Instagram», - говорится в сообщении.

Три победителя получат благодарственные письма. Работы победителей также разместят на сайте управления накануне Международного женского дня.