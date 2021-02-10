РИАМО - 10 фев. Еда может с легкостью помочь создать хорошее настроение и избавить от зимней хандры, специалисты составили топ-5 продуктов-антидепрессантов, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Настроение человека напрямую зависит от того, что мы едим - ведь в пище содержатся питательные вещества, уровень и баланс которых влияют на эмоциональное и психологическое состояния», - говорится в сообщении.

На первом месте оказалось мясо. Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень дофамина — гормона счастья, а также норэпинефрина. Еще мясо повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, содержащийся в мясе, помогает справиться с бессонницей и депрессией.

Второе место заняли бананы — один из самых известных продуктов-антидепрессантов. Фрукт содержит аминокислоту триптофан, которая при усвоении организмом превращается в «гормон счастья» серотонин. Серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия.

Третьим в топе стал шоколад. Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются эндорфины, которые делают человека немного счастливее. Также шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.

«Обратите внимание, что перечисленными полезными качествами обладает лишь темный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78%», - говорится в сообщении.

Четвертое место заняла морская капуста. Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен гормон адреналин. Функцию регуляции уровня этого гормона несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения.

Овсяные и гречневые каши разместились на пятом месте. Эти крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана, который при переработке в организме способствует образованию серотонина.

Кроме того, эти продукты способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. Это важно, поскольку от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.