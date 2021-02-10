РИАМО - 10 фев. МЧС разослало жителям Москвы СМС-сообщения с предупреждением о предстоящем снегопаде.

«С 21:00 11 февраля до 15.00 13 февраля в Москве ожидается снег, метель, гололедица, усиление ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителей мегаполиса попросили не укрывать и не парковать автомобили под деревьями.

По прогнозам синоптиков, на столицу надвигается рекордный снегопад. Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности.