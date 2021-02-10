РИАМО - 10 фев. В сувенирном интернет-магазине Московского метрополитена появился один из символов столицы – красные буквы «М», их раскупили за несколько часов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Символ метрополитена действительно легендарный. Всего за несколько часов вы раскупили все 50 метросветильников!» - говорится в сообщении.

В ближайшее время подобные светильники вновь поступят в продажу.

Светильники изготовлены из ПВХ и имеют габариты 40 на 29 на 8 сантиметров. Световая часть представляет собой светодиодные модули. Переключатель на шнуре светильника выполнен в белом и красном цветах.