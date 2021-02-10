РИАМО - 10 фев. В 2020 году на вторичную переработку в Подмосковье было отправлено свыше 2 миллионов тонн отсортированного мусора, избежать попадания мусора на полигоны помог раздельный сбор, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«По поручению Губернатора Московской области (Андрей Воробьева – ред.) в 2020 году закрылся последний из 39 полигонов ТКО, что стало возможным в том числе из-за оперативного открытия современных комплексов по переработке отходов», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она добавила, что функционирование комплексной системы по обращению с отходами в регионе должно привести к нулевому захоронению мусора, это представляет собой одну из основных целей нацпроекта «Экология».

Полякова отметила, что следующим этапом станет подготовка документации и рекультивация полигонов, которые важно закрыть и вернуть земли в оборот после рекультивации.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида подчеркнул, что за прошедший год работы завершились в городских округах Дубна – «Дубна Правобережная», Шаховская – «Княжьи горы», Чехов – «Кулаковский», Рузский – «Анино», Долгопрудный – «Долгопрудный».

В настоящее время рекультивируют еще семь полигонов. Так, три, в число которых пошли полигоны в городских округах Пушкинский - «Цареево», Наро-Фоминский - Слазнево, Ступино - «Вальцово», могут завершить уже в этом году.

А полигоны «Часцы», «Парфеново», «Каурцево», «Съяново», располагающиеся в городских округах Одинцовский, Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский, Серпухов, рекультивируют в следующем году.

Бида сказал, что в настоящее время по 10 полигонам уже получена государственная экологическая экспертиза, бумаги по полигону Пуршево в городском округе Балашиха находятся в процессе.

Территории уже рекультивированных полигонов региона — «Быково», «Каширский» и «Электросаль» — планируют эксплуатировать. Так, на землях «Быково» могут создать экотропы, а на территории «Электростали» могут оборудовать трассу для сноубордов и организовать пространство для горных прогулок.

В связи с тем, что жители региона желают участвовать в решении экопроблем Подмосковья наряду с госорганами, необходим специализированный региональный закон. Вопрос связанный с этой темой проработают уже в ближайшее время.

Одним из вариантов участия жителей в решении проблем является общественный экоконтроль.

Реализацию федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» обсудили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам экологии и природопользования.

Нацпроект «Экология» включает в себя 11 федеральных проектов и реализуется до конца 2024 года. Работа ведется по направлениям отходы, вода, воздух, биоразнообразие и технологии.

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