РИАМО - 10 фев. На портале «Добродел» проходит опрос, который поможет определить основные места пробок и причины их возникновения, в нем уже поучаствовали 4,6 тысячи жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Активнее всего в опросе участвуют жители из Балашихи, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцова и Ленинского округов. Менее активно — Власиха, Волоколамск, Протвино.

«Участники отметили, что пробки возникают в большинстве случаях на Т-образных и Х-образных перекрестках в виду высокого трафика и не синхронизированной работы светофоров преимущественно в будние дни», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Участник голосования может выбрать муниципалитет, направление пробки, наличие светофора на участке, периодичность затора и причину.

Опрос проходит до 30 июня. После этого специалисты проанализируют собранные данные и, где это возможно, разработают локальные решения.