РИАМО - 10 фев. Территорию для строительства на юго-западе Москвы решили исключить из перечня для реализации на торгах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Речь идет об участке по адресу: улица Адмирала Лазарева, корпус 18.

«На земельном участке рассматривали строительство культурно-досугового центра», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, участок площадью 0,48 гектара решили оставить свободным от застройки