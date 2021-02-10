РИАМО - 10 фев. Территорию для строительства на юго-западе Москвы решили исключить из перечня для реализации на торгах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Речь идет об участке по адресу: улица Адмирала Лазарева, корпус 18.
«На земельном участке рассматривали строительство культурно-досугового центра», - говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, участок площадью 0,48 гектара решили оставить свободным от застройки
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