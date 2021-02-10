РИАМО – 10 фев. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара может постепенно снизиться до 72,5 рубля, а потом упасть и до 70 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он напомнил, что на прошлой неделе доллар опустился ниже 76 рублей, а потом и ниже 75 рублей, что показывает способность валюты легко преодолеть уровень внутри диапазона 73–76 рублей за доллар.

«Если рубль сможет преодолеть отметку 72,5 рубля за доллар, то следующей целью станет уже уровень 70 рублей. И достигнуть его можно будет при сохранении недавнего уровня волатильности. При условии, что российская валюта сможет закрепиться ниже 73 рублей за доллар, начнется длительная коррекция», - говорится в сообщении.

Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть. С начала февраля североморский сорт Brent прошел от 55 долларов до 61 доллара за баррель. Если рост котировок продолжится, то доллар может достигнуть отметки 72,5 рубля, обновив минимум с лета прошлого года.