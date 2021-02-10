РИАМО – 10 фев. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара может постепенно снизиться до 72,5 рубля, а потом упасть и до 70 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он напомнил, что на прошлой неделе доллар опустился ниже 76 рублей, а потом и ниже 75 рублей, что показывает способность валюты легко преодолеть уровень внутри диапазона 73–76 рублей за доллар.
Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть. С начала февраля североморский сорт Brent прошел от 55 долларов до 61 доллара за баррель. Если рост котировок продолжится, то доллар может достигнуть отметки 72,5 рубля, обновив минимум с лета прошлого года.
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