РИАМО - 10 фев. Помещение площадью 300 квадратных метров на Нагатинской набережной выставили на торги, начальная стоимость годовой аренды составляет 4,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

«Площадь объекта 300 «квадратов», удобная квадратура для старта бизнеса. В пешей доступности оживленный проспект Андропова и метро «Коломенская». Назначение помещения позволяет разместить здесь парикмахерскую, салон красоты, медицинский центр или фитнес», – сказал начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Он добавил, что отдельный вход подойдет также и для классического ритейла, а именно для аптеки или продуктового магазина. Помещение сдадут на пять лет. Заявки будут приниматься до 4 марта, сами торги пройдут 11 марта.

Информация об объекте доступна на Инвестиционном портале Москвы, а также на сайте Центра управления городским имуществом.

Нагатинский Затон представляет собой один из самых престижных районов на юге Москвы. Там развиты транспортная и социальная инфраструктуры.