РИАМО - 10 фев. Болезни, развитие которых связано с нарушениями питания, составляют около 70% в структуре причин общей смертности, для сохранения здоровья важно соблюдать правила сбалансированного питания, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора Подмосковья.

Структура питания россиян на протяжении последних десятилетий подверглась значительным изменениям. На сегодняшний момент отмечается превышение нормы потребления жира до 36,3% при рекомендованных 30%, превышение содержания в рационе добавленного сахара до 13,4% при рекомендованных 10%, дефицит потребления полиненасыщенных жирных кислот, дефицит потребления витаминов С, В1, В2, фолиевой кислоты, Е, бета-каротина. Также люди потребляют мало минеральных веществ.

«Такой рацион, по сути, является неполноценным и несбалансированным. Длительное потребление избыточного количества жиров и простых углеводов, дефицит витаминов и микроэлементов – основная причина развития алиментарно-обусловленных заболеваний», – говорится в сообщении.

Рациональное, здоровое питание – ключевой элемент продления и повышения качества жизни. Важно четко сбалансировать в рационе основные пищевые компоненты – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Эти компоненты давно изучают ученые. Их роль в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний доказана многочисленными исследованиями.

«Сегодня перед наукой стоит новая задача – максимально подробная идентификация всех микронутриентов, требующихся для полноценного функционирования организма человека, а также определение необходимого количества их потребления», – говорится в сообщении.

Особенный интерес для исследований вызывают фитонутриенты – группа биологически активных веществ, придающих фруктам и овощам специфический, уникальный цвет, вкус, запах и природную устойчивость к заболеваниям.

Человек эволюционно адаптирован к употреблению большого числа фитонутриентов, которые являются компонентами более 300 растений. Растения содержат соединения, обладающие биологической активностью, и принимают непосредственное участие в биохимических процессах в организме человека.

Существует несколько путей поступления фитонутриентов в организм человека: традиционные – пищевые продукты (овощи, фрукты, крупы); диетические – профилактические пищевые продукты; биологические – активные добавки к пище.

